2022/07/24 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من

حجم التضليل الذي يمارسه وزير النقل

الحالي في حكومة تصريف الأعمال وقيامه

بموجب كتاب وزارة النقل المرقم (1/ك 2051)

في 5/6/2022 بإخفاء توصيات اللجنة

التحقيقية المشكل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: وزير النقل أخفى توصيات اللجنة التحقيقية التي ألغت الاعتراف بشهادته) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف: وزير النقل أخفى توصيات اللجنة التحقيقية التي ألغت الاعتراف بشهادته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).