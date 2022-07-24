في ذكرى التأسيس..عرب كركوك يشيدون بمواقف الحشد الشعبي

2022/07/24 | 13:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كركوك… أشاد أحد شيوخ عشيرة العبيد في كركوك حاتم العاصي، الأحد، بمواقف الحشد الشعبي في تحرير الأراضي العراقية.وقال العاصي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الحشد الشعبي كانت له مواقف عظيمة في تحرير الأراضي التي سقطت بيد تنظيم داعش الإرهابي وأنقذ البلد من مؤامرة كبيرة”.وأضاف أن “بقاء الحشد مؤسسة قوية ومدعومة من الدولة مهم […]

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