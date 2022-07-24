2022/07/24 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الاسلامي في تركيا احتجاجاَ على القصف التركي.

وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقد صباح اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً بحث فيه الأزمة الأخيرة حيث قرر الانسحاب من منافسات دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة التي مقررة إقامتها في تركيا بداية الشهر المقبل”.

وبين أن “المكتب التنفيذي أصدر بياناً رسمياً جاء في نصّه: (احتجاجاً على الدماء العراقية البريئة التي أريقت بمدينة زاخو، وانسجاماً مع الموقف الشعبي العراقي وتوصيات مجلس النواب العراقي بجلسته الطارئة الأخيرة، والموقف الحكومي المتمثل ببيان وزارة الخارجية، قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في اجتماعه الطارئ صباح اليوم، الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة والتي من المقرر انطلاقها بمدينة قونيا التركية في التاسع من شهر آب المقبل)”.

وأوضح البيان إن “قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية جاء منسجماً مع منظومة الدولة العراقية بمفصليها النيابي والحكومي، مثلما هي جزء من تطلّعات ومطالب الشعب العراقي قبل كل شيء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقرر الانسحاب من دورة العاب التضامن الاسلامي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقرر الانسحاب من دورة العاب التضامن الاسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).