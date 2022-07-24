2022/07/24 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، عن تسلُّم العراق 125 قطعة أثريّة مُستعارة من ألمانيا.

وذكر الصحاف في بيان أن “سفارة جُمهوريَّة العراق في برلين، تسلّمت (125) قطعة أثريّة من قبل سوزان بولوك من معهد آثار الشرق الأدنى التابع لجامعة برلين الحرة”، مبيناً، أن “القطع، مُستعارة لغرض الدراسة منذ التسعينيات من موقع ابوصلابيخ تعود إلى حقبة أوروك/ 4”.

وقالت بولوك أثناء مراسم التسليّم التي أقيمت في مبنى السفارة، وفقاً للبيان، أنَّ “الجانب الألمانيّ مُهتم جداً بحضارة وادي الرافدين العراقيَّة، وهي من ضمن المناطق ذات الأولويَّة بالنسبة لعمل الجهات الآثارية في ألمانيا”.

من جانبه، ثمَّن السفير لقمان عبدالرحيم الفيلي “جُهُود معهد الآثار، مُتمنياً استمرار التعاون مع الجانب الألمانيّ في المجال الثقافيّ والتنقيب عن الآثار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة مُستعارة من ألمانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة مُستعارة من ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).