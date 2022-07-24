2022/07/24 | 14:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف الاشرف - واع - حيدر فرمان حذرت بلدية محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، من مخاطر الطمر الصحي في المحافظة، فيما أشارت إلى استكمال الإجراءات كافة لنقل موقع الطمر الصحي الى منطقة بحر النجف، فيما أكدت الاستعداد لإعلان معمل تدوير النفايات كفرصة استثمارية.وقال مدير إعلام البلدية المهندس بشار السوداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بلدية محافظة النجف حصلت على الموافقات كافة لنقل موقع الطمر الصحي من الموقع الحالي قرب عمود 110 باتجاه محافظة كربلاء الى الموقع الجديد في منطقة بحر النجف، الذي يبعد عن مركز المحافظة أكثر من 30 كم ."وأضاف، أن" نقل الطمر الصحي يحتاج الى موازنة ومبالغ مالية لنقل النفايات الى الموقع الجديد"، مبيناً، أن "آليات نقل النفايات هي آليات قديمة وغير قادر على نقل النفايات الى تلك المسافات".وتابع، أن"كوادر بلدية محافظة النجف تقوم يومياً برفع أكثر من ألف ومئة طن من النفايات ويتم نقلها الى أماكن الطمر الصحي".وعن معمل تدوير النفايات، أوضح السوداني، أن "بلدية النجف والدوائر ذات العلاقة أنهت الموافقات الرسمية كافة على إدراج وإنشاء معمل تدوير النفايات كفرصة استثمارية وهو حالياً في طور الإعلان في هيئة الاستثمار".وبين السوداني، أن"المنحة التي قدَّمها مجلس الوزراء الى بلدية النجف والبالغة خمسة مليار دينار تم تقسيمها الى ثلاثة مليار لشراء آليات ومليارين الى دعم ملف التنظيفات في المحافظة"، لافتا إلى أن "البلدية وصلت لمراحل متقدمة في تقديم الكشوفات من اجل شراء الاليات ".وأشار الى أن "أهالي محافظة النجف يشكون من المشاكل الصحية التي تسببها مواقع الطمر الصحي بالقرب من مناطق سكناهم، حيث تتم عملية حرق مواقع الطمر الصحي، وهذا يضر بصحة الأهالي بسبب أعمدة الدخان المتصاعدة منها فضلاً عن الامراض التي تخلفها كمرض السرطان وكذلك الأمراض التنفسية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف الأشرف: موافقات لنقل موقع الطمر وإحالة معمل تدوير النفايات للاستثمار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف الأشرف: موافقات لنقل موقع الطمر وإحالة معمل تدوير النفايات للاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).