الصين تحذر الولايات المتحدة: زيارة بيلوسي الى تايوان لها عواقب وخيمة

2022/07/24 | 14:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الصين حذرت الولايات المتحدة من أنها لا تستبعد اتخاذ إجراء عسكري ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، القادمة إلى تايوان.ونقلت الصحيفة عن 6 مصادر مطلعة أن بكين هددت علنا إدارة الرئيس … Readmore

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