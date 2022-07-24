الهجرة العراقية: سنغلق ملف النازحين خلال العام المقبل بتطبيق سياسة جديدة

2022/07/24 | 14:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، غلق ملف النازحين خلال العام المقبل مع تطبيق العودة الطوعية للأسر القاطنة في مخيمات إقليم كوردستان.وفي تصريح للجريدة الرسمية قال الوكيل الإداري في الوزارة، كريم النوري إن “إن الوزارة تسعى لجعل العام المقبل عاماً … Readmore

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