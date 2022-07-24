2022/07/24 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوثق الغواص البريطاني، تشاد سيندن، لقاء نادرًا جمعه مع سمكة قرش صغيرة بجزيرة إلوثيرا في البهاما، حيث كانت تسبح بين قدميه وظلت بجواره لفترة طويلة..ماذا حصل؟

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