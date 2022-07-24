اعترافات إرهابي قتل 120 طالباً في سبايكر وذبح مفرزة أمنية (فيديو)

2022/07/24 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادنشر جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، اعترافات إرهابي شارك بقتل 120 متطوعاً من طلاب قاعدة سبايكر.

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