في طور كتابة التقرير النهائي.. لجنة اختيار رئيس الوزراء تقترب من إنتهاء عملها

2022/07/24 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد القيادي في الاطار التنسيقي، علي الفتلاوي، اليوم الأحد، قرب انتهاء عمل لجنة اختيار رئيس الوزراء الجديد.وقال الفتلاوي، لـ (بغداد اليوم)، ان "اللجنة المصغرة المشكلة من قبل الاطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء الجديد، تقترب من انتهاء عملها خلال الفترة القليلة المقبلة".وبين الفتلاوي ان "لجنة اختيار رئيس الوزراء الجديد، سوف ترفع تقريرها الى اللجنة القيادية في الاطار التنسيقي لحسم امر رئيس الحكومة العراقية الجديدة، من خلال اتفاق جميع قوى الاطار، وهذا الامر بات قريب جداً".ويرى مراقبون ان المعلومات الواردة تقول إن الأجواء التي رافقت اجتماع الإطار التنسيقي الأخير جاءت إيجابية، والأمور ماضية باتجاه الحسم حول شخصية رئيس الوزراء.

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