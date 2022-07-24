ذي قار تطلق رابط التقديم على الالف درجة وظيفية ضمن الأمن الغذائي

2022/07/24 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارتنشر (بغداد اليوم)، الأحد، رابط التقديم الخاص بالدرجات الوظيفية ضمن قانون الأمن الغذائي بمحافظة ذي قار.وأعلنت ذي قار، عن رابط التقديم الخاص بالدرجات الوظيفية ضمن قانون الأمن الغذائي.للتقديم اضغط هنا

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