2022/07/24 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلن موقع Naval Today أن بريطانيا تعمل على مشروع تطوير مروحيات مسيّرة لتزوّد بها سلاح البحرية في جيشها.وجاء في منشور على الموقع: ” منحت وزارة الدفاع البريطانية مجموعة Leonardo عقودا بقيمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تطور مروحيات مسيرة لسلاح بحريتها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تطور مروحيات مسيرة لسلاح بحريتها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تطور مروحيات مسيرة لسلاح بحريتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).