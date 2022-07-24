مواد تفيد في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

2022/07/24 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت الدكتورة لودميلا دينيسينكو، خبيرة التغذية الروسية أن الثوم والأفوكادو يفيدان في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة “كمسمولسكايا برافدا” إلى أن تخفيض مستوى الكوليسترول في الجسم يقي […]

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