2022/07/24 | 15:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الاتصالات، دخول 1800 كيكا بايت من سعات الإنترنت إلى الخدمة في غضون ستة أشهر إلى سنة، مبينةً، أن المواطن سيشهد سرعة فائقة في الخدمة.

وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الوزارة عادل الأعرجي، إن “الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية أحد تشكيلات وزارة الاتصالات تعاقدت مع ثلاث شركات عالمية لزيادة سعات الإنترنت”.

وأشار إلى أن” التعاقد مع تلك الشركات سيزيد سعات الإنترنت إلى 1800 كيكا بايت”، موضحًا، أن السعات الحالية التي يستخدمها العراق هي 380 كيكا بايت فقط”.

وبيّن الأعرجي، أن “كل شركة ستزوِّد العراق 600 كيكا بايت من سعات الإنترنت”.

ولفت إلى أن “تلك السعات ستدخل حيِّز التنفيذ للفترة مابين 6 أشهر إلى سنة والآن هي في طور التصنيع والتنفيذ”، مشددًا على أن “المواطن سيشهد سرعةً فائقةً في خدمة الإنترنت وتناقل البيانات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتعاقد مع 3 شركات لتزويده بانترنت “فائق السرعة”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتعاقد مع 3 شركات لتزويده بانترنت “فائق السرعة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).