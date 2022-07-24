الاطار التنسيقي يحدد 3 شخصيات لمنصب رئاسة الوزراء.. هذا موعد الحسم!

2022/07/24 | 15:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت النائب عن الاطار التنسيقي عالية نصيف , الاحد , ان اللجنة المكلفة بتحديد شخصية لمنصب رئاسة الوزراء المقبل توصلت الى تحديد ثلاث شخصيات من مجموع 25 مرشحا, مؤكدة ان التصويت على احد الثلاثة سيتم خلال الأسبوع الجاري .

وقالت نصيف إن “قضية حسم منصب رئاسة الوزراء سيتم خلال الأسبوع الجاري ” , كاشفة عن ” اختيار اللجنة المكلفة بتحديد شخصية لمنصب رئاسة الوزراء المقبل توصلت الى تحديد ثلاثة شخصيات من مجموع 25 مرشح للمنصب ” .

وأضافت ان “الاختيار سيتم عن طريق انتخاب الهيئة العامة المكونة من النواب الشيعة” , داعية قادة الاطار التنسيقي الى “الإيفاء بوعدهم بألية الانتخاب عن طريق الهيئة العامة حتى يتحمل النواب الشيعة أيضا مسؤولية اختيار الحكومة ” .

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