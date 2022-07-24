"شاكيرا.. شاكيرا".. عقاب جماعي لبيكيه بكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

2022/07/24 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد استثنائي، تلقى جيرارد بيكيه صيحات استهجان من قبل مشجعي الفريقين خلال مباراة برشلونة وريال مدريد، على ملعب "إليغانت" في ولاية نيفادا الأميركية، السبت.

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