نصيف: استغرب حجم التظليل الذي يمارسه وزير النقل بخصوص معادلة شهادته

2022/07/24 | 15:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت النائبة عالية نصيف، اليوم الاحد، استغرابها من حجم التظليل الذي يمارسه وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الأعمال وقيامه بموجب كتاب وزارة النقل المرقم (1/ك 2051) في 5/6/2022 بإخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الأمر … Readmore

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