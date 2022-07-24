العراق يعلن وصول رادارين اثنين للكشف العالي لمراقبة الأجواء العراقية

2022/07/24 | 15:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي، وصول رادارين اثنين للكشف العالي إلى العراق.وقال السعدي في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لمركز العمليات الرئيسي بقيادة الدفاع الجوي، اليوم الأحد (24 تموز 2022)، إنه “تم اليوم وضع … Readmore

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