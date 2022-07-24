2022/07/24 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن إجراء اختبار "المستوى الأول" للطلبة المتقدمين في مدارس الموهوبين للصف الأول المتوسط للعام الدراسي 2022 - 2023 .وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الامتحان تضمن مجموعة من الاختبارات التحصيلية، واختبارات الذكاء والابداع"، مبينةً ان "أعداد الطلبة الذين أدوا الاختبار بلغ (1084) طالباً موزعين على سبع محافظات هي (بغداد، الانبار، نينوى، النجف الأشرف، البصرة، ميسان، ذي قار) ".من جانبه، بين المشرف العام على مدارس الموهوبين في العراق، السيد عباس البعاج بحسب البيان، أن "هذه الاختبارات تعد إحدى متطلبات قبول الطلبة في مدارس الموهوبين"، مشيرا الى انه "سيتم إعلان أسماء الطلبة الناجحين لاحقا لإجراء الاختبار التشخيصي الثاني (التفصيلي) وبعدها استكمال إجراءات القبول الأخرى".وأعرب وزير التربية علي حميد الدليمي عن أمله "بأن يحقق جميع الطلبة المتقدمين أفضل نسب النجاح والوصول إلى الهدف المنشود خدمة للعراق الحبيب".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن انطلاق اختبار المستوى الأول للطلبة المتقدمين للقبول في مدارس الموهوبين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن انطلاق اختبار المستوى الأول للطلبة المتقدمين للقبول في مدارس الموهوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).