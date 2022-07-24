قرابة 8% من الواردات النفطية لاميركا كانت من العراق

2022/07/24 | 16:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استحوذ النفط العراقي على نحو 8% من مجمل الايرادات النفطية لاميركا، بحسبما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ليتجاوز العراق في صادراته النفطية السعودية خلال الأسبوع الماضي ويصبح ثالث أكبر مصدر لها.

وقالت الإدارة في تقرير إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.722 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 439 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.283 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “معدل صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغ 456 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو بذلك تجاوز السعودية التي بلغت الاخيرة صادراتها الى امريكا معدل 242 ألف برميل يوميا وبذلك أصبح العراق ثالث مصدر لها بعد كندا والمكسيك”.

وأشارت إلى أن “أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.481 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 877 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 405 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 242 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت بمعدل 136 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 70 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 57 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا”.

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