وزير التجارة: مفردات السلة الغذائية مؤمَّنة لنهاية العام الحالي

2022/07/24 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير التجارة، علاء الجبوري، الأحد، تأمين مفردات السلة الغذائية من الحنطة حتى نهاية العام الحالي.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي، إن "الأعوام الأخيرة لا سيما العام 2020 كانت كميات الحنطة المتسلَّمة 5 ملايين و100 ألف طن"، مبيناً أن "حاجة العراق سنوياً من الحنطة تبلغ 4 ملايين و500 ألف طن بواقع 10 حصص توزع في السنة".

وأضاف، أن "الانتاج المحلي لهذا العام 2022 وصل يوم أمس مليونين و102 الف طن من الحنطة، وهذه الكميات المتسلّمة إذا ما قارناها مع التوقعات، فهي كانت أفضل بكثير، نتيجة المتغيرات".

وأشار، إلى أن "مؤشر عملية النجاح لهذا الموسم التسويقي كان بسبب الاستعداد الحكومي المبكر لعملية استيراد هذه المادة"، مبيناً، أن "الوزارة وضعت خطة استراتيجية لاستيراد الحنطة في قانون الأمن الغذائي الذي خصص مبالغ لاستيراد مادة الحنطة".

وأكد، أن "محصول الحنطة لم يواجه هذه السنة مشاكل كبيرة، كما في السنوات السابقة، نتيجة تغيير المواصفات في عمليات التسلُّم التي تمَّت في تجارة الحبوب، التي كان لها دور كبير في تذليل الصعوبات".

وتابع، أن "مخازن وزارة التجارة تحتوي على كميات تكفي لتأمين مفردات السلَّة الغذائية بشكل كامل حتى نهاية هذا العام".

واختتم، قائلاً: إن "الوزارة شرعت خلال هذه الأيام بالتعاقد على مادة الحنطة والسلة الغذائية"، مبيناً أن "إقرار مجلس النواب قانون الأمن الغذائي انعكس بشكل كبير على تأمين الخزين".

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