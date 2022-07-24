سرايا السلام تشدد على الجهوزية والاستعداد لأي طارئ

2022/07/24 | 16:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد المسؤول العام لسرايا السلام أبو مصطفى الحميداوي، 07/24/2022، على الاستعداد الدائم لأي طارئ...

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