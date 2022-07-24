انطلاق اختبار “المستوى الأول” للطلبة المتقدمين للقبول في مدارس الموهوبين

2022/07/24 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية ،اليوم الأحد، عن إجراء اختبار “المستوى الأول” للطلبة المتقدمين في مدارس الموهوبين للصف الأول المتوسط للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وقالت الوزارة في بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي إن “الامتحان يتضمن مجموعة من الاختبارات التحصيلية ، واختبارات الذكاء والابداع، مبينةً ان أعداد الطلبة الذين أدوا الاختبار بلغ (1084) طالباً موزعين على سبع محافظات هي ..



(بغداد ، الانبار ، نينوى ، النجف الأشرف ، البصرة ، ميسان ، ذي قار)”.

من جانبه بين المشرف العام على مدارس الموهوبين في العراق ، عباس البعاج ، أن “هذه الاختبارات تعد إحدى متطلبات قبول الطلبة في مدارس الموهوبين ؛ مبينا أنه سيتم إعلان أسماء الطلبة الناجحين لاحقا لإجراء الاختبار التشخيصي “الثاني” (التفصيلي) وبعدها استكمال إجراءات القبول الأخرى”.

وأعرب وزير التربية ،علي حميد الدليمي ، عن أمله بأن “يحقق جميع الطلبة المتقدمين أفضل نسب النجاح والوصول إلى الهدف المنشود خدمة للعراق الحبيب”.

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