الرئيس الفلسطيني يلتقي ملك الأردن للمرة الثانية خلال شهر

2022/07/24 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن توجه الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.

ولم تورد وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، التي نشرت بيان الرئاسة، أي تفاصيل إضافية بشأن اللقاء الذي يعد الثاني من نوعه بين عباس والملك الأردني خلال شهر.

وكان عباس اجتمع مع العاهل الأردني في 26 يونيو(حزيران) الماضي لبحث “آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ويأتي اللقاء بعد أيام من إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدين أول جولة له إلى الشرق الأوسط شملت إسرائيل والضفة الغربية ثم المملكة العربية السعودية التي اجتمع فيها مع قادة عرب من بينهم العاهل الأردني.

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