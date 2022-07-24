"لديه موهبة في هذا الجانب".. يورغن كلوب يكشف عن مِيْزة لدى محمد صلاح

2022/07/24 | 16:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد الحالة البدنية الّتي ظهر عليها خلال الفترة التحضيرية للريدز.

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