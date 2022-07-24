هيئة الحج العراقية :وصول جميع الحجاج الى أرض الوطن والعراق الاول بين الدول الاسلامية

2022/07/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة

إكتمال وصول جميع الحجاج العراقيين الى

البلاد بوصول آخر طائرة تقل الحجاج

العراقيين من الديار المقدسة الى أرض

الوطن بسلام.



وقالت الهيئة في بيان،

اليوم، ان "آخر رحلة جو

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