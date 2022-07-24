العراق يتسلم (125) قطعة أثريّة مُستعارة من الجانب الألمانيّ

2022/07/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت سفارة جُمهوريَّة العراق في

برلين (125) قطعة أثريّة من قبل السيّدة

سوزان بولوك من معهد آثار الشرق الأدنى

التابع لجامعة برلين الحرة، مُستعارة

لغرض الدراسة منذ التسعينيات من موقع

أبو صلابيخ تعود إل

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