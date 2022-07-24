2022/07/24 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. اخر مستجدات التظاهرات الغاضبة في الناصرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zWG4qfmOtOI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. اخر مستجدات التظاهرات الغاضبة في الناصرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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