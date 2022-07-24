إيران تعلن اعتقال جميع أعضاء “شبكة عملاء”: يسعون لتنفيذ عمليات إرهابية

2022/07/24 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشفت إيران، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن شبكة “عملاء”، قالت وزارة الأمن الإيرانية أمس السبت إنها اعتقلت جميع أعضائها أخيراً، متهمة إياهم بالسعي لتنفيذ عمليات “إرهابية غير مسبوقة” في البلاد.وذكرت وكالة “نور نيوز” الإيرانية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي، أن المعلومات التي وصلتها تكشف أن الخلية كانت تسعى إلى […]

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