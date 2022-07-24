قيادي بتحالف الفتح يتهم الحلبوسي بالتسويف والمماطلة بملف الإعتداء التركي

2022/07/24 | 17:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وصف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الأحد، أن مسألة تشكيل اللجان الخاصة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للتحقيق في القصف التركي هو تسويف ومماطلة.

وقال الفتلاوي في حديث لوكالة خبر برس (واخ) إن “هنالك أطراف سياسية سعت إلى تشكيل لجان التحقيق وعدم إصدار القرارات الى ما بعد نتائج اللجان التي شكلت”، مبيناً أن “هنالك قوى برلمانية وشعبية لن تسمح بالتسويف والمماطلة في قضية الاعتداءات التركية وآخرها القصف على محافظة دهوك”.

وأكد، أن “الخروقات التركية على العراق كانت من محاور عدّة وتمارس الحرب الباردة بشكل غير علني”، مضيفا أن “التصعيد الشعبي سيبقى لحين أصدار النتائج واتخاذ جملة من القرارات الصارمة التي تحفظ كرامة الشعب العراقي”.

وشدّد أن “على الحكومة العراقية تغيير قواعد التعامل مع تركيا في المستقبل لكي يكون التعامل بالمثل والحد من الخروقات التي تمارس على الشعب العراقي”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، قد تحدث في وقت سابق “أن ذهاب رئاسة البرلمان باتجاه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن القصف التركي يراد منها تسويف الحقيقة”، لافتا إلى أن “وزير الدفاع ورئيس الأركان أكدوا أن القصف تركي وحددوا المسارات التي انطلقت منها القذائف والاتجاه”.

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