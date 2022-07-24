الكاظمي للكاردينال ساكو: الطيف المسيحي العراقي يمثل الإرث الحضاري والامتداد التأريخي لبلاد الرافدين

2022/07/24 | 17:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقته خبر برس (واخ)، أنه “استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، غبطة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان، “جدد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء التأكيد على أن التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي هو عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البنّاءة الداعمة لأمن العراقيين، ورفاههم، واستقرار أوضاعهم المعاشية”.

وتابع الكاظمي وفق البيان، أن “الطيف المسيحي العراقي يمثل الإرث الحضاري والامتداد التأريخي لسكان بلاد الرافدين، وأن التآخي الراسخ بين أبناء العراق هو الهدف، والغاية والمرتكز لجميع العراقيين، وأن التنوّع هو ثروة اجتماعية تزيد من قوة شعبنا في مختلف المجالات”.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بـ”تسهيل ومتابعة القضايا المتعلقة بعدد من الاحتياجات والملفات التي طُرحت خلال اللقاء”.

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