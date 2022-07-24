تداعيات قصف المنتجع.. هل توجد اتفاقية أمنية تتيح لتركيا التدخل عسكريا في العراق؟

2022/07/24 | 17:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد الجدل داخل العراق حول المسوغ القانوني الذي تتذرع به تركيا للتوغل داخل أراضيه لاستهداف حزب العمال الكردستاني، على خلفية قصف منتج برخ في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بكردستان العراق الذي خلف قتلى وجرحى.

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