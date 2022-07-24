تخطيط بغداد: تأخر الموازنة سبب عجزاً في تمويل المشاريع المستمرة

2022/07/24 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأحد، حجم تخصيصاتها المالية من قانون الدعم الطارئ لتمويل المشاريع في مختلف القطاعات، مؤكدة أن تأخر إقرار الموازنة سبب عجزاً في تمويل المشاريع المستمرة.وقال مدير التخطيط […]

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