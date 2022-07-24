بالصور…وزير الصناعة والمعادن يفتتح مصنع البتروكيمياويات في البصرة

2022/07/24 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد افتتح وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، اليوم الأحد، مصنع البتروكيمياويات في محافظة البصرة، التابع إلى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية بعد توقفه لأكثر من (12) سنة، بعد إعادة تأهيل وتشغيل أقسام […]

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