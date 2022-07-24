قائد القوات البرية: نظام البديل طبق بفرقتين وسيتوسع اذا لم يؤثر على الوضع الأمني

2022/07/24 | 17:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اوضح قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، 2022-07-24، إن توسيع تطبيق نظام البديل...

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