2022/07/24 | 17:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، 2022-07-24، انه ترددت في الآونة الاخيرة عبر شاشات...

ظهرت المقالة وزير سابق: لا اتفاقية أمنية بين العراق وتركيا أولاً على المسلة.

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