الامن الإيراني يعلن اعتقال شبكة معادية قادمة من كردستان العراق

2022/07/24 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية يوم أمس، اعتقال شبكة من ما وصفتهم بعملاء الموساد الذين تم إيفادهم إلى إيران لتنفيذ عمليات إرهابية.

وذكرت مواقع اخبارية ايرانية أن "الانقضاض على هذه الشبكة جاء نتيجة لواحدة من أعقد عمليات أجهزة الأمن الإيرانية داخل وخارج البلاد".

هذا ودخلت الشبكة المذكورة إيران قبل أشهر بتوجيهات من أحد القياديين الكبار بجهاز التجسس الصهيوني عبر إقليم كردستان العراق، حيث كانت تحاول تحديد وجمع المعلومات عن أحد المراكز الحساسة في إيران في محافظة أصفهان، وتنوي وتخطط لتفجيره.

وتلقى عناصر هذه الشبكة في إحدى الدول الأفريقية تدريبات وعلى طوال عدة أشهر لتنفيذ هذه العملية، وقد قاموا عدة مرات بمحاكاة تننفيذ هذه العملية.



وقبل دخولهم إيران، كان فريق هذه العمليات مرصود عن كثب من قبل قوات الأمن في إيران.

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