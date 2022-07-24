بالوثيقة.. تربية ديالى تحيل كتاب الكلف المالية لعقود المحاضرين للمالية

2022/07/24 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

احالت مديرية تربية ديالى، اليوم الاحد، الكلف المالية للعقود المحاضرين الى وزارة المالية.

وذكرت مديرية تربية ديالى في بيان مرفق بالوثيقة تلقتها (بغداد اليوم)، انه "بأشراف مباشر من قبل المدير العام جعفر معن الزركوشي على عمل اللجنة في مديريتنا التي انهت عملها به بجهود استثنائية تم إحالة كتاب الكلف المالية الخاصة بعقود المحاضرين من وزارة التربية الى وزارة المالية".

أدناه نص الوثيقة:

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