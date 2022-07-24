انتشال جثة مراهقة قضت غرقا في نهر الهندية بكربلاء

2022/07/24 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانتشال جثة مراهقة قضت غرقا في نهر الهندية بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 12 عام كانت تسبح مع اخوتها قرب سيطرة الحي الصناعي في قضاء الهندية".

وأضاف انه "بعد انتشال الجثة تم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي".

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