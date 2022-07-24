2022/07/24 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد على استمرار العمل لإنجاز مهمة جمع أدلة إدانة داعش) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد على استمرار العمل لإنجاز مهمة جمع أدلة إدانة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).