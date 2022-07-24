2022/07/24 | 18:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة | ارتفاع نسبة ملوحة المياه .. نذير شؤم لاهل المحافظة تقرير احمد علي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: e-N1aJBtynQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة | ارتفاع نسبة ملوحة المياه .. نذير شؤم لاهل المحافظة تقرير احمد علي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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