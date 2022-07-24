شاهد بالفيديو.. تركيا والعراق .. تصعيد دولي يصطدم بالتاريخ ومستوى العلاقات التجارية - احمد الياسري

2022/07/24 | 18:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 67Qbruxy0g8

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