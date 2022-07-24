"استبرق" ومآس أخرى.. ضحايا العنف المنسيات في غزة

2022/07/24 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من عام، ما زال والدا استبرق بركة يعيشان على أمل إحقاق العدل لابنتهما.فقد ضربها زوجها حتى الموت بعد أشهر على زواجهما وهي حامل في شهرها الثالث، في حادثة وقعت في قطاع غزة، الذي يشهد ارتفاعا في حوادث العنف ضد النساء.

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