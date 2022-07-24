شاهد بالفيديو.. رسالة من مواطن عراقي إلى حكام العالم

2022/07/24 | 18:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 82eBOEOan4o

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