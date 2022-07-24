مكتب السيستاني يتوقع موعد غرة محرم الحرام

2022/07/24 | 18:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني يتوقع ان يكون يوم السبت المقبل الموافق 30 تموز الجاري هو غُرة شهر محرم الحرام

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