وزيـر الصناعـة يفتتـح مصنـع البتروكيمياويـات فـي البصـرة

2022/07/24 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افتتـح وزير الصناعة والمعادن، منهـل عزيـز الخبـاز اليوم الأحد، مصنع البتروكيمياويات في مُحافظة البصرة التابع إلى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية بعد توقفه لأكثر من ١٢ سنة.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “حيث تمَّ إعادة تأهيل وتشغيل أقسام ووحدات ومعامل المصنع بجهود جبارة وإستثنائية وإمكانيات ذاتية بدعم من الوزارة وتسهيلات من المُحافظة […]

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