بدء تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في دبي

2022/07/24 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي،

اليوم الأحد، عن بدء تشغيل مركبات

الأجرة ذاتية القيادة في المدينة.

وقالت الهيئة في بيان: ”بدأ تشغيل

المركبات ذاتية القيادة لتقديم خدمة

مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإ

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