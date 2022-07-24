الكاظمي يهاجم الحلبوسي بسبب جلسة الاعتداء التركي

2022/07/24 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي

، الأحد، أن رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي ،خالف جميع الآراء المقترحة

في الجلسة التي خصصت لمناقشة القصف

التركي وحول البت بالقرارات الى ما بعد

جلسة الآمن الدولية

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