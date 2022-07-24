العراق يسجل أربع وفيات ونحو ألفي إصابة جديدة بكورونا

2022/07/24 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق أربع وفيات و1949 إصابة جديدة

بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع

والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في تقريرها

اليوم أن إجمالي عدد الإصابات الناجمة

عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2

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