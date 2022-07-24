الديمقراطي الكردستاني لـ(واخ): برهم صالح استُبعِد من الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/07/24 | 19:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – خاص

أكدت النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، أن رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، إستُبعِد من المباحثات بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لترشيح مرشح واحد أمام مجلس الوزراء”.

وقالت الدليمي في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): أن “برهم صالح استبعد من الترشيح في مباحثات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني”، مبينة “ستكون هناك لقاءات مع الاتحاد الوطني الكردستاني لبحث تقديم مرشح واحد أمام مجلس النواب”.

واشارت الى أن “الأجواء الايجابية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ووصلنا الى توافق 65% وخلال أيام سيعلن اسم المرشح”، مؤكدة أن “حسم مرشح رئيس الجمهورية والوزراء سيكون خلال 15 يوماً، أما تشكيل الحكومة ربما تحتاج الى وقت”.

وأضافت “في حال لم نستطع تقديم مرشحاً واحداً لسنا مستعدين في المشاركة في حكومة لا تضمن استحقاقنا الانتخابي وعدم مشاركتنا في الحكومة وارد جداً”.

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